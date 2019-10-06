https://static.news.ru/photo/3d62ec0e-e837-11e9-b2d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несколько простых способов сохранить свои чемоданы в целости и сохранности во время полёта назвал сотрудник одного из аэропортов Великобритании.

Когда грузчики складывают чемоданы, они распределяют их по размеру. Поэтому если вы берёте в поездку несколько чемоданов или летите с семьёй, лучше, если они будут одного размера, пишет Express . Тогда на багажной ленте чемоданы появятся в одно время и рядом.

Помимо этого важное значение имеет и вес. По словам грузчика, нужно соблюдать установленные нормы в 25 кг. Дело в том, что работники могут иногда забрасывать чемодан в багажный отсек, если он слишком тяжёлый.

Иногда мы просто бросаем чемоданы, так как они слишком тяжёлые, чтобы делать это осторожно, — рассказал сотрудник аэропорта.

Ещё одним важным советом стала рекомендация снимать с чемоданов бирки с предыдущих путешествий. Иногда бывает, что система распознавания сканирует не ту бирку и чемодан летит не в Майями, а в Токио.

Чтобы окончательно перестраховаться, рекомендуется прикрепить к чемоданам брелок с данными о владельце. Тогда даже потерявшийся багаж быстро вернётся к его хозяину.

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