Несколько простых способов сохранить свои чемоданы в целости и сохранности во время полёта назвал сотрудник одного из аэропортов Великобритании.
Когда грузчики складывают чемоданы, они распределяют их по размеру. Поэтому если вы берёте в поездку несколько чемоданов или летите с семьёй, лучше, если они будут одного размера, пишет
Помимо этого важное значение имеет и вес. По словам грузчика, нужно соблюдать установленные нормы в 25 кг. Дело в том, что работники могут иногда забрасывать чемодан в багажный отсек, если он слишком тяжёлый.
Иногда мы просто бросаем чемоданы, так как они слишком тяжёлые, чтобы делать это осторожно, — рассказал сотрудник аэропорта.
Ещё одним важным советом стала рекомендация снимать с чемоданов бирки с предыдущих путешествий. Иногда бывает, что система распознавания сканирует не ту бирку и чемодан летит не в Майями, а в Токио.
Чтобы окончательно перестраховаться, рекомендуется прикрепить к чемоданам брелок с данными о владельце. Тогда даже потерявшийся багаж быстро вернётся к его хозяину.
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