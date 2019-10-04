https://static.news.ru/photo/e41ef806-e6bd-11e9-acd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Средняя стоимость авиабилетов на внутренних рейсах в России за восемь месяцев выросла на 5,9%. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), в связи с «многочисленными спекуляциями в СМИ на тему роста цен на авиабилеты», провела мониторинг и выяснила, что причина такого подорожания билетов кроется в возросшем спросе на них.

Темп роста средних цен на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям составил 5,9% к аналогичному периоду 2018 года, — говорится в сообщении ФАС.

Подорожание, превышающее темпы инфляции, по мнению ведомства, связано с возросшим спросом на авиаперелёты: на 8% увеличилось количество перевезённых пассажиров и на 10% возрос пассажиропоток.

Самый высокий рост цен зафиксирован в направлениях из Москвы в Красноярск, Архангельск и Оренбург, на Дальний Восток, а также во внутрирегиональных перевозках авиакомпании «Аврора» на Дальнем Востоке. В ФАС пообещали проверить цены на авиатопливо в аэропортах Якутска, Магадана и Южно-Сахалинска, а пассажирам посоветовали покупать билеты на сайтах авиакомпаний и в официальных кассах, а не через посредников.

Как писал News.ru, ранее ФАС прокомментировала публикацию в СМИ данных Росстата о самом интенсивном с 2008 года росте цен на авиабилеты — на 24,1%. По данным ведомства, двузначных темпов роста в целом по России не наблюдается. В ФАС пояснили, что данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами. Статистика оценивает средние траты пассажиров на перелёт. Таким образом, она скорее показывает покупательную способность населения, но не рост цен. Кроме того, некорректным является сопоставление низкого зимнего и высокого летнего сезонов.