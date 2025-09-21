Груши превращаем в шикарный десерт — уютная вкуснятина для осеннего вечера

Запеченные груши с корицей представляют собой ароматный осенний десерт, который сочетает нежность фруктов и теплые пряные нотки. Это блюдо отличается простотой приготовления и способно создать особую уютную атмосферу домашнего вечера.

Для приготовления потребуется: 2 спелые груши, 1 столовая ложка растопленного сливочного масла, 1 столовая ложка кленового сиропа, 1 чайная ложка корицы, 1 столовая ложка тростникового сахара и ванильный экстракт по вкусу. Груши разрезают пополам, удаляют сердцевину и выкладывают в форму для запекания. Смешивают растопленное масло, кленовый сироп, корицу, сахар и ваниль. Полученной смесью равномерно смазывают половинки груш. Запекают в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до мягкости фруктов. Для подачи используют натуральный йогурт и горсть рубленых орехов пекан.

Важно не переусердствовать со временем приготовления, чтобы фрукты не превратились в пюре. Кленовый сироп можно заменить медом, а орехи пекан — грецкими орехами или миндалем. Подают десерт теплым, украсив йогуртом и посыпав орехами. Это блюдо прекрасно сочетается с ванильным мороженым или взбитыми сливками.

