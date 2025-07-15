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15 июля 2025 в 11:00

Грушевые лодочки с улетной начинкой! Обалденная вкуснятина на перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Груши с камамбером и кедровыми орешками — изысканный дуэт за 15 минут! Это блюдо — настоящая магия сочетаний: сладость запечённой груши, сливочный вкус расплавленного сыра и хрустящие нотки орешков. Идеальная закуска для романтического ужина или дружеских посиделок с бокалом вина. Готовится элементарно, но выглядит как ресторанный шедевр.

1 плотную грушу разрежьте вдоль, удалите сердцевину ложкой. 50 г камамбера нарежьте кубиками и заполните им углубления в груше. Посыпьте 1 ст. л. кедровых орехов (если используете грецкие — слегка измельчите их).

Запекайте 10 минут при 200 °C, пока сыр не начнёт растекаться. Горячие груши полейте 2 ст. л. жидкого мёда — он красиво стекёт по сыру, создавая глазурь.

Совет: для пикантного контраста добавьте к мёду щепотку чёрного перца. Подавайте сразу, пока сыр тёплый и тягучий. Особенно хороши эти груши с рислингом или сидром — напитки подчеркнут фруктовую сладость.

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закуски
рецепты
кулинария
груши
Мария Левицкая
М. Левицкая
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