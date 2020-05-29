Группа по Конституции обсудит информирование населения о поправках

https://static.news.ru/photo/cf0f6bec-a19f-11ea-b3f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по поправкам в Конституцию РФ на заседании 30 мая обсудит дату голосования. Об этом сообщил сопредседатель группа Андрей Клишас.

Кроме того, на заседании будут обсуждаться вопросы по информированию россиян о содержании изменений в основной закон.

Дату голосования определит президент. Рабочая группа обсудит текущие вопросы, связанные с информированием граждан о содержании поправок, — передаёт слова Клишаса РИА Новости.

Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.

Отмечается, что ранее власти России в качестве возможной даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию рассматривали 24 июня 2020 года. Этот день имеет символическое значение, так как связан с проведением Парада Победы на Красной площади в 1945 году.

Как ранее писал NEWS.ru, голосование по поправкам в Конституцию лучше всего проводить на открытом воздухе при сухой и тёплой погоде, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк. При этом она считает логичным разбить потоки избирателей на группы, чтобы не создавать массовых скоплений.