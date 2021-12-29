Группа Pet Shop Boys выступила в поддержку движения «Мемориал»

Британская поп-группа Pet Shop Boys опубликовала в Instagram пост в поддержку организации «Международный Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента), ликвидированной по решению Верховного суда России. Музыканты сопроводили пост логотипом «Мемориала» и ссылкой на сообщение BBC о закрытии организации.

Все друзья в России будут встревожены этим решением, — гласит пост, подписанный именем вокалиста группы Нила Теннанта.

Ранее Верховный суд РФ принял решение ликвидировать международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал». Соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ. Среди причин ликвидации НКО назывались нарушения при маркировке материалов в соответствии с законом об иностранных агентах. Решение суда раскритиковали в Совете Европы, ООН, США и странах Европы. Защита намерена обжаловать постановление ВС.

Организация более 30 лет занималась изучением советских политических репрессий.

29 декабря в Мосгорсуде рассматривался аналогичный иск к правозащитному центру «Мемориал». Суд постановил ликвидировать организацию.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал власти России не ликвидировать «Мемориал» до тех пор, пока суд не рассмотрит жалобу на закон об иностранных агентах, поданную в 2013 году.