День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 11:15

«Грибная поляна»: изумительное сочетание слоев — впишется в празднование Нового года и Рождества

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте на праздник красочный и невероятно вкусный салат «Грибная поляна». Он отличается изумительным сочетанием слоев и отлично впишется в празднование Нового года и Рождества.

Вам понадобится: 300 г отварной курицы, 3 вареные картофелины, 2 вареные моркови, 3 яйца, 100 г твердого сыра, 3 маринованных огурца, 200 г маринованных грибов (шампиньонов или опят), пучок укропа и петрушки и майонез. Собирать салат нужно в обратном порядке, так как потом мы его перевернем. На дно глубокой миски, застеленной пищевой пленкой, плотным слоем выложите грибы шляпками вниз. Затем укроп с петрушкой, создавая иллюзию травы. Далее слои, каждый из которых нужно промазать майонезом: натертая на терке морковь, маринованные огурцы, разобранная на волокна курица, натертые яйца, сыр и в конце — натертый картофель. Утрамбуйте салат, уберите в холодильник на 5–6 часов, а перед подачей переверните на большую тарелку и снимите пленку.

Салат получается сочный, насыщенный и очень красивый, напоминающий настоящую лесную полянку.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Шуршунчик» на скорую руку: смешиваю 4 ингредиента — и закуска к ужину или празднику готова.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкуснее и нежнее Наполеона! Меренговый рулет с мандаринами — простая и эффектная выпечка на новогодний стол
Общество
Вкуснее и нежнее Наполеона! Меренговый рулет с мандаринами — простая и эффектная выпечка на новогодний стол
Канапе для фуршета: простой рецепт с тофу, который покорит гостей
Семья и жизнь
Канапе для фуршета: простой рецепт с тофу, который покорит гостей
Салат «Дружба» — простой и вкусный: 4 обычных ингредиента, и получается приятная закуска без мороки
Общество
Салат «Дружба» — простой и вкусный: 4 обычных ингредиента, и получается приятная закуска без мороки
Рулет из нашего традиционного новогоднего салата: как такое возможно?
Семья и жизнь
Рулет из нашего традиционного новогоднего салата: как такое возможно?
«Остров Мечты» украсили к Новому году
Пресс-релизы
«Остров Мечты» украсили к Новому году
рецепты
салаты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о последних днях жизни и смерти актера Всеволода Шиловского
В Чебоксарах жители поврежденных из-за ВСУ домов возвращаются в квартиры
Новороссийск продолжает подсчитывать ущерб от атаки БПЛА ВСУ
В Кремле раскрыли, с кем обсуждался мирный план США по Украине
Россияне начали массово жаловаться на сервисы РЖД
В Кремле рассказали о нескольких вариантах мирного плана США
В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины
В России скоро могут запустить сервис подтверждения возраста
Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом
В Театре имени Шиловского подтвердили смерть режиссера
Тимура Иванова уличили в действиях против государства
«После 20 лет брака»: Гузеева тайно развелась с мужем
Реакция «вежливого» террориста на суровый приговор попала на видео
В Липецке создали биокапсулы для повышения прочности бетона
Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой
Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на российский регион
Российский военный спас украинскую девочку из-под обстрелов в Марьинке
Чибис раскрыл план привлечения инвестиций в арктические проекты России
«У нас под носом»: генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Чувашию
В США узнали о разногласиях с Украиной по ключевым пунктам плана
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.