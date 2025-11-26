«Грибная поляна»: изумительное сочетание слоев — впишется в празднование Нового года и Рождества

Приготовьте на праздник красочный и невероятно вкусный салат «Грибная поляна». Он отличается изумительным сочетанием слоев и отлично впишется в празднование Нового года и Рождества.

Вам понадобится: 300 г отварной курицы, 3 вареные картофелины, 2 вареные моркови, 3 яйца, 100 г твердого сыра, 3 маринованных огурца, 200 г маринованных грибов (шампиньонов или опят), пучок укропа и петрушки и майонез. Собирать салат нужно в обратном порядке, так как потом мы его перевернем. На дно глубокой миски, застеленной пищевой пленкой, плотным слоем выложите грибы шляпками вниз. Затем укроп с петрушкой, создавая иллюзию травы. Далее слои, каждый из которых нужно промазать майонезом: натертая на терке морковь, маринованные огурцы, разобранная на волокна курица, натертые яйца, сыр и в конце — натертый картофель. Утрамбуйте салат, уберите в холодильник на 5–6 часов, а перед подачей переверните на большую тарелку и снимите пленку.

Салат получается сочный, насыщенный и очень красивый, напоминающий настоящую лесную полянку.

