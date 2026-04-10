10 апреля 2026 в 09:00

Гречка как из дорогого ресторана, а не каша-размазня: секрет с обжаркой решает все

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обычная гречка легко превращается в скучный гарнир, если просто залить ее водой и варить. Но есть простой прием, который меняет вкус и текстуру до неузнаваемости. Благодаря ему крупа получается рассыпчатой, ароматной и с легкими ореховыми нотками.

Ингредиенты:

  • гречневая крупа — 1 стакан (около 180 г);
  • вода — 2 стакана (около 400 мл);
  • сливочное масло — 10–15 г (по желанию);
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Сначала разогрейте сухую сковороду и высыпьте гречку. Обжаривайте ее на среднем огне 2–3 минуты, постоянно помешивая, чтобы зерна не подгорели. Как только появится легкий треск и приятный аромат, пересыпьте крупу в кастрюлю с кипящей водой. Соблюдайте пропорцию: на один стакан гречки — два стакана воды. Добавьте соль и при желании немного масла.

Варите под крышкой до впитывания жидкости, затем снимите с огня и дайте настояться 10 минут. Пар завершит процесс, и гречка получится идеальной — рассыпчатой, вкусной и совсем не водянистой.

Ранее сообщалось, что, если в морозильнике найдется лист готового слоеного теста, можно быстро приготовить сытное кальцоне — закрытую пиццу в форме полумесяца, напоминающую большой чебурек.

Проверено редакцией
Марина Макарова
