Греческий ореховый пирог с медовым сиропом! Простой рецепт вкусняшки

Греческий ореховый пирог с медовым сиропом! Простой рецепт невероятной домашней вкусняшки! Ароматный многослойный пирог с хрустящей ореховой начинкой и лимонно-медовой ноткой — настоящее средиземноморское лакомство!
Ингредиенты для теста
- Мука — 500 г
- Оливковое масло — 4 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Кунжут — 100 г
- Вода — 200 мл
- Соль — 1 ч. л.
Для начинки и сиропа
- Грецкие орехи — 300 г
- Миндаль — 300 г
- Фундук — 300 г
- Мёд — 150 мл
- Мёд для сиропа — 250 мл
- Лимонный сок — 2 ст. л.
Приготовление
- Тесто: смешайте муку с солью, добавьте масло, лимонный сок и 200 мл воды. Замесите эластичное тесто, накройте плёнкой.
- Начинка: обжарьте орехи на сухой сковороде 5 минут, крупно порубите и смешайте с мёдом.
- Сборка: разделите тесто на 3 части. Раскатайте первую в тонкий пласт, выложите на противень. Распределите половину начинки. Накройте вторым пластом, добавьте оставшиеся орехи и завершите третьим слоем теста. Защипните края, смажьте водой и посыпьте кунжутом. Сделайте узорные надрезы сверху. Выпекайте 35–40 минут при 180°C до румяности.
- Сироп: проварите мёд и лимонный сок 5 минут. Горячим полейте готовый пирог.
Совет: подавайте полностью остывшим — так вкус раскроется лучше!
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