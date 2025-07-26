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26 июля 2025 в 10:00

Греческий ореховый пирог с медовым сиропом! Простой рецепт вкусняшки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Греческий ореховый пирог с медовым сиропом! Простой рецепт невероятной домашней вкусняшки! Ароматный многослойный пирог с хрустящей ореховой начинкой и лимонно-медовой ноткой — настоящее средиземноморское лакомство!

Ингредиенты для теста

  • Мука — 500 г
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Кунжут — 100 г
  • Вода — 200 мл
  • Соль — 1 ч. л.

Для начинки и сиропа

  • Грецкие орехи — 300 г
  • Миндаль — 300 г
  • Фундук — 300 г
  • Мёд — 150 мл
  • Мёд для сиропа — 250 мл
  • Лимонный сок — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Тесто: смешайте муку с солью, добавьте масло, лимонный сок и 200 мл воды. Замесите эластичное тесто, накройте плёнкой.
  2. Начинка: обжарьте орехи на сухой сковороде 5 минут, крупно порубите и смешайте с мёдом.
  3. Сборка: разделите тесто на 3 части. Раскатайте первую в тонкий пласт, выложите на противень. Распределите половину начинки. Накройте вторым пластом, добавьте оставшиеся орехи и завершите третьим слоем теста. Защипните края, смажьте водой и посыпьте кунжутом. Сделайте узорные надрезы сверху. Выпекайте 35–40 минут при 180°C до румяности.
  4. Сироп: проварите мёд и лимонный сок 5 минут. Горячим полейте готовый пирог.

Совет: подавайте полностью остывшим — так вкус раскроется лучше!

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выпечка
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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