Гражданам РФ начнут выдавать водительские права нового образца

https://static.news.ru/photo/8333dea4-3535-11eb-b85c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Начиная с четверга, 3 декабря, граждане России могут получить водительские права нового образца. С ними автовладельцам будет проще передвигаться за границей.

Как сообщает «Парламентская газета», отличие нового формата удостоверения от старого минимальное. Разница лишь в том, что на лицевой стороне прав надпись «Водительское удостоверение» будет дублироваться на английском и французском языках.

Сейчас российские удостоверения без перевода вызывают недоверие у полиции за рубежом, а прокатные конторы отказываются выдавать по ним машины, — поясняет издание.

Стоит заметить, что нет никакой экстренной необходимости менять уже существующие права. Ими можно пользоваться до истечения срока действия.

Отмечается также, что с 1 декабря 2020 года обновлены свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС). В новом СТС указывается срок окончания временной регистрации автомобиля, появляется новый возможный указываемый цвет — серый, а также отменяется необходимость вносить в особые отметки сведения об оборудовании спецсигналами.

Что касается ПТС, то теперь сотрудник МРЭО не сможет указывать его самостоятельно, необходимо будет выбрать из перечисленных. В случае ошибки в ПТС автомобиля юридического лица исправление должно быть заверено подписью директора или иного уполномоченного представителя и подкрепляться печатью организации.

Как ранее писал NEWS.ru, названы самые популярные в мегаполисах РФ марки автомобилей. Жители крупнейших российских городов осенью 2020 года предпочитали покупать отечественные автомобили Lada, немецкие Volkswagen и корейские Hyundai.