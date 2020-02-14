https://static.news.ru/photo/b7620202-4f15-11ea-ad56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

То, что некоторые члены рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию ранее не читали Основной закон страны, не проблема. Главное в данный момент — их авторитет в определённых направлениях деятельности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также высказал уверенность в том, что «подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читало Конституцию».

Гражданам это не нужно. Гражданам главное, чтобы их основополагающие права были гарантированы, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Незнание Конституции членами рабочей группы, по его мнению, не понижает её уровень. Наоборот, «такое широкое представительство делает её истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни», выразил уверенность представитель Кремля.

Он также напомнил, что помимо признавшейся в незнании Конституции двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в составе группы есть представители культуры и других сфер жизни, «которых вряд ли можно назвать экспертами в правовых делах». Тем не менее каждый по своему направлению озвучивает предложения, которые «определённо заслуживают внимания».

Даже если кто-то из них не читал до этого Основной российский закон, они прекрасно знают нужды и чаяния представителей тех сфер, в которых живут и трудятся сами, подчеркнул Песков.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, Исинбаева на встрече членов рабочей группы с президентом Владимиром Путиным призналась, что прочитала Конституцию только после того, как была включена в состав общественной комиссии. Она отметила, что поняла, насколько это «важная книга» и что «узнала очень много интересного».