Графолог оценила личность Жириновского по его почерку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был человеком незаурядным, с высоким интеллектом и очень хитрым, рассказала изданию «Слово и Дело» графолог Татьяна Кузнецова. Эксперт проанализировала его почерк и пришла к выводу, что политик не «ляпал» на эмоциях что попало. Он точно знал кому, что и когда он говорит.

Никаким шутом его вообще нельзя назвать. Анализировать личную сторону его жизни мы не будем. Единственное, на что я укажу — это углы и странное написание букв «и», «ж», «ч». Эти буквы вообще не читаются, они похожи на акульи зубы. Если вы такое встречаете в почерках, это чаще всего говорит об агрессии. Жириновский — это человек «себе на уме», — считает Кузнецова.

Графолог отметила, что подмена букв, которая характерна его почерку, часто говорит о хитрости носителя, о его способности выкручиваться в любых сложных ситуациях. Кроме того, его почерк — импульсивный и напористый, где всё внимание уделено движениям. Всё это, по её словам, говорит о неудержимости Жириновского в своих поступках и в своих высказываниях, где нет никакой постановки.

Кузнецова также добавила, что в почерке политика читабельность теряется за счёт двусмысленности букв. Таким образом, по её мнению, он давал себе возможность «переобуться».

Такая подмена букв, как в его почерке, часто говорит о хитрости носителя, о его способности выкручиваться в любых сложных ситуациях. Он улавливает настроение толпы и подстраивается под эту волну. Планы — это вообще не для него, он импровизирует, — рассказала эксперт.

Владимир Жириновский скончался в возрасте 76 лет 6 апреля. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Медики боролись за его жизнь с 11 февраля. Похоронили политика на Новодевичьем кладбище в Москве. Во время прощальной церемонии на кладбище был дан последний залп в честь лидера ЛДПР, а на самих похоронах присутствовали близкие политика, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина, вице-спикера палаты Сергея Неверова и депутатов от думской фракции.