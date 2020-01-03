https://static.news.ru/photo/b432c7ec-2fb2-11ea-80ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Граффити с изображением героев-лётчиков в центре столицы будет восстановлено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Изображение на стене здания на Садовом кольце воссоздадут сами авторы, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он назвал вандализм с надписями на картине гадким случаем и заверил, что он единичный.

В данный момент надписи закрашены силами коммунальных служб, — цитирует Герасимова ТАСС.

На новом граффити, по его словам, будет указано, что изображение приурочено к 75-летию Победы.

Депутат также сообщил, что правоохранительные органы пообещали предпринять «дополнительные меры, в том числе наряды и видеонаблюдение». Вандалов ищут.

Граффити с изображением пилотов-героев Великой Отечественной войны было создано в рамках городского арт-проекта в 2015 году. В ночь на 3 декабря 2019 года оно пострадало от рук вандалов.

Однако, как писал NEWS.ru, случается и так, что к уничтожению стрит-арта, посвящённого историческим личностям, причастны и вполне добропорядочные граждане, а не хулиганы. Так, в декабре работники коммунальной службы были вынуждены закрасить граффити с лётчицей Екатериной Будановой, погибшей в воздушном бою во время Великой Отечественной войны. Причиной этого стали опасения жителей многоквартирного дома, на фасаде которого был рисунок, что из-за изображения будет отложено переселение по программе реновации.