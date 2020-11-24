Графа об оказании первой помощи появится в карте вызова скорой

https://static.news.ru/photo/21da2f80-2e43-11eb-a509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В карточке вызова скорой может появиться графа об оказании первой помощи и её объёме. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по первой помощи Леонид Дежурный.

На пресс-конференции, посвящённой презентации пособия по оказанию первой помощи детям, он отметил, что на сегодняшний день в стране нет ни одной формы, где учитывалось бы «оказание или неоказание первой помощи». По его словам, в Москве начали вводить подобную форму, однако системы государственной статистики об оказании первой помощи всё же пока нет.

Летом этого года на профильной комиссии Минздрава по первой помощи было обсуждено предложение о том, чтобы вводить в карту вызова скорой помощи графу об оказанной первой помощи, — сообщил Дежурный

Специалист рассказал, что решение о введении такой графы будет приниматься на профильной комиссии по скорой медпомощи 26 ноября, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несмотря на возросшую нагрузку из-за коронавируса, в Москве продолжают стабильно оказывать все виды медицинской помощи. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.