Общество

Град и ливень надвигаются на Москву

17:42, 29 июля 2020
Фото: АГН «Москва»

Сильный дождь, гроза и град ожидаются в Москве с вечера 29 июля. Об этом предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Начиная с западных районов Москвы, с дальнейшим распространением на остальную часть территории с 18:00 29 июля до 3:00 30 июля ожидаются дождь, местами — ливень, гроза, в отдельных районах — град, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, — уточняет «Интерфакс».

Москвичам посоветовали парковать автомобили вдали от деревьев и не укрываться под шаткими конструкциями.

Ранее NEWS.ru писал, что около 80% месячной нормы осадков (75 мм) выпало на северо-востоке Москвы 27 июля в течение двух часов. В столице из-за ливня возникли отдельные скопления воды, их большую часть удалось оперативно устранить. Кроме того, в городе порывами ветра повалило пять деревьев, были повреждены пять автомобилей. В результате данных происшествий никто не пострадал.

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