Град и ливень надвигаются на Москву

Фото: АГН «Москва»

Признательные показания, которые актёр Михаил Ефремов дал вскоре после смертельного ДТП, могут послужить основой для приговора суда. Об этом заявил юрист Дмитрий Рощин.

Он пояснил, что в ходе процесса суд будет изучать все собранные по делу материалы. Вероятно, показания Ефремова будут озвучены в ходе заседания, после чего суд уточнит, противоречат ли они позиции,...