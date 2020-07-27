В Москве выпало почти 80% месячной нормы осадков

https://static.news.ru/photo/0fa0589a-d037-11ea-953f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 80% месячной нормы осадков (75 мм) выпало на северо-востоке Москвы 27 июля в течение двух часов, заявил заммэра столицы Пётр Бирюков.

По данным синоптиков, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 75 мм осадков при месячной норме 94. Больше всего осадков было зафиксировано в Северо-Восточном округе, где в течение двух часов выпало до 75 мм (почти 80% месячной нормы), а также в Северном (44 мм), Северо-Западном (24 мм) и Зеленоградском (21 мм) административных округах, — отметил Бирюков, слова которого приводит ТАСС.

Так, в столице из-за ливня возникли отдельные скопления воды, их большую часть уже удалось устранить. Кроме того, в городе порывами ветра повалило пять деревьев, были повреждены пять автомобилей. В результате данных происшествий никто не пострадал. Коммунальные службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.

Заммэра Москвы также призвал москвичей быть внимательнее на улице, не укрываться от ветра и дождя под деревьями и не парковать под ними машины.

Ранее NEWS.ru писал, что первая половина недели в Москве будет относительно тёплой, а вот ближе к выходным в столицу придёт похолодание. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.