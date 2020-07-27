Москвичей предупредили о похолодании к выходным

https://static.news.ru/photo/7207af54-cfe9-11ea-b826-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первая половина недели в Москве будет относительно тёплой, а вот ближе к выходным в столицу придёт похолодание. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Дело в том, что потепление, которое мы так долго ожидали, с температурой в пределах 25-27 градусов, продержится практически до конца недели — это хорошая новость, — рассказал он в беседе с РИА Новости.
По его словам, в вечернее и послеполуденное время не исключены кратковременные дожди и грозы. Несмотря на осадки, температурный фон до конца недели будет достаточно стабильным. С пятницы, отметил Синенков, температура резко пойдет вниз, и снова начнётся так называемое арктическое вторжение. Ветер с юго-западного сменится на северный и северо-западный.
То есть первые дни августа в столице и в центре Европейской части России в верхнем, впоследствии среднем, Поволжье температура существенно понизится. В дневные часы это около 20 градусов, иногда даже около 20, иногда даже и до 20 доходить не будет, и дожди такие прохладные, похожие скорее на осенние, чем на летние, — пояснил метеоролог.
Согласно прогнозам, прохладная погода сохранится до середины следующей недели.
Ранее, как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последние пять дней июля в России будут самыми жаркими в текущем году. По его словам, на континентальной части страны наступает самое жаркое по климату время. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы, пояснил специалист.