Москвичей предупредили о похолодании к выходным

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Сотрудники сервиса «Яндекс.Эфир» определили самые популярные темы среди жителей различных регионов РФ. Например, ролики о кулинарных рецептах чаще всего смотрят в Ростове и Владивостоке. Блоги про рыбалку нравятся уроженцам Волгограда, Воронежа и Нижнего Новгорода.

Москва и Санкт-Петербург «смотрят» больше остальных интервью. Обзоры компьютерных игр пользуются особенной популярностью в Томске, Кемерово, Благовещенске и Хабаровске, передаёт «Яндекс» в своём Telegram-канале. Кроме того, в Самаре любят смотреть...