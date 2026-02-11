Грабившая участников СВО банда использовала для преступлений дурман

Банда, грабившая участников СВО в аэропорту Шереметьево, использовала сильнодействующие вещества, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Преступники тайно одурманивали пассажиров и после этого похищали у них деньги и личные вещи.

Обвиняемые использовали дурманящие препараты в отношении потерпевших с целью преступного умысла, — уточнили в органах.

Преступники орудовали с 2018 по 2022 год. В сообществе числилось не менее 40 человек. Входившие в группу таксисты специально завышали стоимость оказываемых услуг. Помогали им обманывать пассажиров и женщины, которые врали о своих финансовых трудностях и вынуждали переводить им значительные суммы денег. В результате деятельности банды у 13 граждан, в том числе девяти участников спецоперации, было похищено более 2,5 млн рублей.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что по делу о преступном сообществе, похищавшем деньги у участников СВО в Шереметьево, были задержаны 38 человек. По его словам, всего в группировку входили не менее 40 человек. Двое объявлены в розыск.