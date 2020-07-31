ГП потребовала лишить экс-чиновника ФТС Кизлыка имущества на 121 млн рублей

https://static.news.ru/photo/532534e6-d31b-11ea-88a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTO/BilderBox via www.imago-//Global Look Press

Генпрокуратура России добивается изъятия и обращения в доход государства имущества на сумму свыше 121 млн рублей, принадлежащего бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку и его супруге.

В состав этого имущества входят денежные средства в национальной и иностранной валютах, слитки золота и серебра, брендовые часы и ручки, а также иконы, которые представляют собой культурную ценность.

В ведомстве пояснили, что имущество было получено или приобретено супругами в период с 2001 по 2009 годы, при этом отсутствуют доказательства законности этого. В ходе проведённой ГП проверки было выявлено явное несоответствие стоимости имущества совокупному доходу супругов в указанные период, который составил 34,7 млн рублей.

Гражданский иск об обращении в доход государства имущества Кизлыка направлен в Мещанский суд Москвы, сообщается на сайте ведомства.

Как писал NEWS.ru, Кизлык входит в число фигурантов уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями на таможне. Он и его заместитель Алексей Серебро были задержаны в конце декабря 2019 года. По версии следствия, они, пользуясь своим служебным положением, помогли снизить административное наказание в одном случае и избежать уголовной ответственности в другом.

Первый эпизод касается некоего Степанова, который пытался провезти контрабанду, второй связан с женой посла России в Кении Дмитрия Максимычева. Следствие утверждает, что Кизлык поспособствовал отмене возбуждения уголовного дела против неё. Женщина при таможенном контроле прошла через «зелёный коридор», хотя должна была через «красный», так как при себе имела сумму более $50 тысяч. Сам Кизлык объяснял этот инцидент тем, что после разбирательств выяснилось, что женщина была в неадекватном состоянии.