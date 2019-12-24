Во вторник, 24 декабря, Басманный суд арестовал двух высокопоставленных чиновников Федеальной таможенной службы (ФТС) — Александра Кизлыка и Алексея Серебро. Обоих задержали днём ранее, 23 декабря, и предъявили одинаковое обвинение — злоупотребление должностным положением, повлёкшее тяжкие последствия. В чём провинились чиновники и что было на суде, — в материале NEWS.ru.

«Средства, необходимые для жизни»

Кизлык и Серебро служат в управлении таможенных расследований и дознания ФТС в должностях начальника и заместителя соответственно. Кизлык имеет звание генерал-лейтенанта.

По версии следствия, они, пользуясь своим служебным положением, помогли избежать уголовной ответственности в одном случае и снизить административное наказание в другом. За это они получали вознаграждение.

Александр Кизлык Алсу Менибаева/NEWS.ru

Так, первый эпизод касается некого Степанова, который пытался провезти контрабанду. По мнению следствия, Кизлык и Серебро способствовали снижению административного наказания для нарушителя. Это привело к тому, что последнему вернули изъятые у него €316 тыс. (23 млн рублей), половина из которых в качестве вознаграждения досталась обвиняемым. Кизлык в свою очередь заявил в суде, что не согласен с обвинениями, так как у него нет полномочий давать указания сотрудникам Внуковской таможни, где произошло преступление.

Второй эпизод связан с фигурой жены посла России в Кении Дмитрия Максимычева. Следствие утверждает, что Кизлык поспособствовал отмене возбуждения уголовного дела против неё. Якобы женщина при таможенном контроле прошла через «зелёный коридор», хотя должна была через «красный», так как при себе она имела сумму более $50 тыс. Сам Кизлык на заседании попытался объяснить этот инцидент тем, что после разбирательств выяснилось, что женщина была в неадекватном состоянии.

Что касается жены посла, то когда стали разбираться, выяснилось, что она находилась в болезненном и неадекватном состоянии. Именно по этому дознаватель принял решение не возбуждать дело, — сказал он.

Мозг и правая рука

Стоит отметить, что второй эпизод обвинения относится только к Александру Кизлыку.

Также в ходе процессов были озвучены суммы, изъятые во время обысков у Кизлыка и Серебро: $600 тыс. и €600 тыс., слитки золота и брендовые часы. Следователь Артур Фазлиев уточнил, что всё имущество было найдено в квартире у Кизлыка, у Серебро же обнаружены лишь «средства, необходимые для жизни».

Алексей Серебро Алсу Менибаева/NEWS.ru

Расследование, сообщил следователь в суде, началось с задержания полицейского Устинкина. Он, по версии следствия, передавал взятку Кизлыку и Серебро от Степанова за назначение последнему наказания «ниже низшего предела».

В деле есть ещё три фигуранта — Мишин, Черкашин и Шурыгин. Предположительно, они являются сотрудниками Внуковской и Домодедовской таможен. Ходатайство об их аресте будет рассмотрено позже.

Защитники Кизлыка и Серебро просили назначить им меру пресечения в виде домашнего ареста: у первого есть хронические заболевания, а у последнего — семилетний ребёнок на иждивении. Они оба не признали вину, Серебро отказался давать показания. Суд встал на сторону следствия и заключил обоих под стражу до 22 февраля 2020 года.

Адвокаты Кизлыка и Серебро отказались давать какие-либо комментарии.