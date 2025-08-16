Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025

Говядина получается жесткой? Вот как сделать ее нежнее облачка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Разочарованы жесткой говядиной после готовки? Не проблема! Секрет нежности — в правильном выборе мяса и способе приготовления. Эти простые приемы превратят даже бюджетный кусок в тающее во рту угощение.

Для идеального результата возьмите мякоть говядины (700 г), срежьте жилки, посолите, поперчите и смажьте 2 ст. л. горчицы. Заверните в фольгу в 2–3 слоя и запекайте при 150 °C 4–5 часов. Для более насыщенного вкуса оставьте мясо мариноваться в холодильнике на ночь.

Подавайте с грибным соусом: обжарьте шампиньоны, добавьте 20% сливки, зелень, соль и перец по вкусу. Мясо получится настолько мягким, что будет разделяться вилкой. Попробуйте — и вы забудете о жесткой говядине навсегда!

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

