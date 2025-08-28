День знаний — 2025
28 августа 2025 в 18:41

Чили кон карне с идеальной пряностью — попробуйте сейчас

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чили кон карне — классическое мексиканское блюдо, которое сочетает насыщенный вкус мяса и пикантных специй. Это сытное и ароматное рагу подходит для обеда или ужина, а его пряность легко регулируется по вкусу. Простая подготовка и богатый вкус делают его настоящей находкой для домашней кухни.

Для приготовления обжарьте 500 г говяжьего фарша до золотистой корочки. Добавьте нарезанную луковицу и 2 зубчика чеснока, слегка обжарьте. Всыпьте 1 ст. л. паприки, 1 ч. л. молотого тмина, щепотку красного перца и 1/2 ч. л. черного перца. Добавьте 400 г консервированных томатов, 200 г консервированной красной фасоли и 150 мл мясного бульона. Тушите на медленном огне 25–30 минут, затем посолите по вкусу. Подавайте с рисом или свежей зеленью, можно добавить тертый сыр и сметану для мягкости вкуса.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
Мексика
говядина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
