Чили кон карне с идеальной пряностью — попробуйте сейчас

Чили кон карне — классическое мексиканское блюдо, которое сочетает насыщенный вкус мяса и пикантных специй. Это сытное и ароматное рагу подходит для обеда или ужина, а его пряность легко регулируется по вкусу. Простая подготовка и богатый вкус делают его настоящей находкой для домашней кухни.

Для приготовления обжарьте 500 г говяжьего фарша до золотистой корочки. Добавьте нарезанную луковицу и 2 зубчика чеснока, слегка обжарьте. Всыпьте 1 ст. л. паприки, 1 ч. л. молотого тмина, щепотку красного перца и 1/2 ч. л. черного перца. Добавьте 400 г консервированных томатов, 200 г консервированной красной фасоли и 150 мл мясного бульона. Тушите на медленном огне 25–30 минут, затем посолите по вкусу. Подавайте с рисом или свежей зеленью, можно добавить тертый сыр и сметану для мягкости вкуса.

