Готовлю зразы, как у бабушки: с секретной начинкой из яйца и зелени. Простые, душевные и такие вкусные, что не надо никакого соуса

Готовлю зразы, как у бабушки: с секретной начинкой из яйца и зелени. Простые, душевные и такие вкусные, что не надо никакого соуса

Беру простой отварной картофель и делаю начинку из того, что всегда есть в холодильнике — готовлю настоящие домашние зразы на сковороде. Это до невозможности просто и душевно вкусно, идеальное блюдо, которое вернет вкус детства и обойдется без сложных соусов.

Получается потрясающая вкуснятина: нежное, мягкое картофельное тесто и ароматная, сытная начинка из яйца с зеленью, которая создает свой собственный сочный и вкусный центр в каждой зразе.

Для приготовления вам понадобится: 500-600 г отварного картофеля, 2-3 яйца, большой пучок любой зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 1 яйцо для теста, 2 ст. л. муки, соль, перец, масло для жарки. Яйца для начинки отварите вкрутую, остудите и мелко порубите. Зелень измельчите и смешайте с яйцами, посолите и поперчите. Разомните картофель в пюре, остудите, добавьте сырое яйцо, муку, соль и замесите однородное тесто. На мокрые руки берите порцию теста, формируйте лепешку, кладите в центр ложку яичной начинки и аккуратно защипните края, придав форму пирожка. Обжаривайте зразы на разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.