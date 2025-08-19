Готовлю за 40 минут, едим ползимы! Невероятное лечо — вкус лета в банках

Готовлю за 40 минут, едим ползимы! Невероятное лечо — вкус лета в каждой банке! Ароматное, яркое и невероятно вкусное лечо станет идеальной закуской зимой. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания!
Ингредиенты
- Помидоры — 4 кг
- Болгарский перец — 5 кг
- Сахар — 1 стакан
- Соль — 2 ст. л. (с горкой)
- Растительное масло — 1 стакан
- Уксус 9% — 2 ст. л.
Приготовление
- Помидоры промойте и прокрутите через мясорубку. Перец очистите от семян и нарежьте вдоль на 4–6 частей. В большую кастрюлю перелейте томатную массу, добавьте сахар, соль и масло. Доведите до кипения, затем добавьте перец.
- После повторного закипания варите 30 минут на среднем огне. Снимите с плиты, влейте уксус и сразу разложите по стерильным банкам. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.
Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Простая закатка на зиму!