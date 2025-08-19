Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 11:15

Готовлю за 40 минут, едим ползимы! Невероятное лечо — вкус лета в банках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовлю за 40 минут, едим ползимы! Невероятное лечо — вкус лета в каждой банке! Ароматное, яркое и невероятно вкусное лечо станет идеальной закуской зимой. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания!

Ингредиенты

  • Помидоры — 4 кг
  • Болгарский перец — 5 кг
  • Сахар — 1 стакан
  • Соль — 2 ст. л. (с горкой)
  • Растительное масло — 1 стакан
  • Уксус 9% — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Помидоры промойте и прокрутите через мясорубку. Перец очистите от семян и нарежьте вдоль на 4–6 частей. В большую кастрюлю перелейте томатную массу, добавьте сахар, соль и масло. Доведите до кипения, затем добавьте перец.
  2. После повторного закипания варите 30 минут на среднем огне. Снимите с плиты, влейте уксус и сразу разложите по стерильным банкам. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Простая закатка на зиму!

