Готовлю за 40 минут, едим ползимы! Невероятное лечо — вкус лета в банках

Готовлю за 40 минут, едим ползимы! Невероятное лечо — вкус лета в каждой банке! Ароматное, яркое и невероятно вкусное лечо станет идеальной закуской зимой. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания!

Ингредиенты

Помидоры — 4 кг

Болгарский перец — 5 кг

Сахар — 1 стакан

Соль — 2 ст. л. (с горкой)

Растительное масло — 1 стакан

Уксус 9% — 2 ст. л.

Приготовление

Помидоры промойте и прокрутите через мясорубку. Перец очистите от семян и нарежьте вдоль на 4–6 частей. В большую кастрюлю перелейте томатную массу, добавьте сахар, соль и масло. Доведите до кипения, затем добавьте перец. После повторного закипания варите 30 минут на среднем огне. Снимите с плиты, влейте уксус и сразу разложите по стерильным банкам. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

