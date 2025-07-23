Готовлю за 10 минут, сметают вмиг! Азиатский салат с чили и арахисом!

Готовлю за 10 минут, сметают вмиг! Азиатский салат с чили и арахисом!

Азиатский морковно-яблочный салат с перчинкой! Этот салат стал моей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро приготовить что-то необычное. Хрустящая морковь, сочное яблоко, жгучий чили и ароматный арахис создают такой взрыв вкусов, что невозможно остановиться! Готовлю его уже третью неделю подряд — муж берет с собой на работу вместо перекуса.

4 моркови и 2 яблока (обязательно зеленых!) режем тонкой соломкой. Сбрызгиваем соком половины лимона — это сохранит цвет и добавит кислинку. Для заправки смешиваем 2 ст. л. сладкого чили, 1 ч. л. острого соуса, 2 ст. л. масла, тертый чеснок и цедру лимона.

Секретный ингредиент — мята! Листочки сворачиваем в рулетик и шинкуем тоньше волоса. Смешиваем с овощами, заправляем соусом. В конце щедро посыпаем дробленым арахисом — чтобы попадались и крупные кусочки, и мелкая крошка.

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