Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 11:58

Готовлю юфку, как в Турции: тонкое тесто, много сыра и зелени. Жарю на сковороде до хруста. Простой рецепт, божественный вкус

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вся магия начинки — в дуэте сыров. Рассыпчатая, солоноватая фета дает яркий акцент и влагу, а тертый твердый сыр, плавясь, создает ту самую вожделенную тягучую, эластичную текстуру, которая тянется с каждого кусочка.

Для блюда беру упаковку готового теста юфка (или тонкого лаваша) — обычно это 4-5 больших листов. 400 граммов сыра фета разминаю вилкой в крошку. 200 граммов твердого сыра (например, гауда или сулугуни) натираю на крупной терке. Пучок петрушки и укропа мелко рублю. В миске смешиваю оба вида сыра и зелень. Если фета не очень соленая, можно добавить щепотку соли. Теперь беру один лист теста. Если он очень большой, можно разрезать пополам. Распределяю по центру листа вдоль полоску сырной начинки (около 3-4 столовых ложек). Края теста слегка подгибаю с длинных сторон, а затем плотно сворачиваю рулетом от себя. Кончик можно слегка смазать водой или яйцом, чтобы он не развернулся. Таким же образом готовлю остальные рулеты. В большой сковороде разогреваю смесь сливочного и растительного масла (по 1-2 ст. л.). Выкладываю рулеты швом вниз. Обжариваю на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до красивого золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Готовые рулеты выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, затем нарезаю на порционные куски по 3-4 см. Подаю сразу, пока сыр внутри теплый и тягучий.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Россияне стали меньше «кусочничать»
Общество
Россияне стали меньше «кусочничать»
Готовлю адыгейский сыр без специальных ферментов. Секрет — кефир и яйца. Мягкий, рассыпчатый, идеален для салатов и перекуса
Общество
Готовлю адыгейский сыр без специальных ферментов. Секрет — кефир и яйца. Мягкий, рассыпчатый, идеален для салатов и перекуса
Блины больше не в почете — вместо них блинные треугольники с жюльеном: как чебуреки, только в миллион раз вкуснее
Общество
Блины больше не в почете — вместо них блинные треугольники с жюльеном: как чебуреки, только в миллион раз вкуснее
Смаженки с творогом по старинному рецепту: мягкие, пышные, с нежной начинкой и золотистыми бортиками
Общество
Смаженки с творогом по старинному рецепту: мягкие, пышные, с нежной начинкой и золотистыми бортиками
Воздушные хачапурики без дрожжей. Секрет — творожное тесто. Внутри — фондю из сыра и зеленого лука. Вкуснотища!
Общество
Воздушные хачапурики без дрожжей. Секрет — творожное тесто. Внутри — фондю из сыра и зеленого лука. Вкуснотища!
еда
сыры
рецепты
выпечка
Турция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД России выступили с грозным обращением к подросткам
Бывшая супруга Галущенко связалась с партнером из «Райского досье»
Появилось видео лавины, накрывшей горнолыжный курорт на Эльбрусе
Политолог ответил, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США
Страшную находку сделали при расширении дороги в Дагестане
«Русский Рэмбо» в одиночку взял в плен восьмерых бойцов ВСУ: как это было
Дворник-рецидивист устроил поножовщину у продуктового магазина
В Госдуме предупредили о новом порядке психиатрического освидетельствования
В Совете Федерации высказались об ошибочных заморозках банковских переводов
Королевская семья Британии: новости, Карл III решил сдать Эндрю?
Сыну украинского вора в законе отрубили фаланги пальцев и изнасиловали
Ушедшая из России немецкая компания «попросилась» назад
Ребенок стал жертвой пожара в российском городе
ВС России поразили ВПК Украины высокоточным ударом
Военный назвал неочевидное преимущество советского ПТУР над беспилотниками
ВС России за сутки сбили 326 украинских БПЛА
Мода на ретро подстегнула спрос на виниловые пластинки
Российский военный рассказал, как на Кубе содержат оружие СССР
Крымские школьники собрали прототип робота-бармена
Саратов, Энгельс, Луганск, Саранск: где были атаки ВСУ в России 22 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.