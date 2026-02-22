Готовлю адыгейский сыр без специальных ферментов. Секрет — кефир и яйца. Мягкий, рассыпчатый, идеален для салатов и перекуса

Приготовленный дома, этот сыр получается в разы дешевле магазинного аналога, при этом его вкус — более свежий, молочный и натуральный. А оставшуюся сыворотку можно использовать для выпечки или окрошки.

Для сыра беру 1,5 литра молока 1,5% жирности и 1 литр кефира 1% жирности. В большую кастрюлю с толстым дном вливаю молоко и кефир, перемешиваю и ставлю на средний огонь. Довожу до кипения, постоянно помешивая. Как только масса начнет подниматься и по краям будет видно отделение прозрачной сыворотки от творожистых хлопьев, вливаю тонкой струйкой 4 слегка взбитых вилкой куриных яйца, не переставая мешать. Добавляю 3 чайные ложки соли без горки (можно регулировать по вкусу). Довожу до кипения и кипячу на слабом огне примерно 5 минут, пока сгустки не станут более плотными и не отделится больше сыворотки. Снимаю с огня. Беру большой дуршлаг и выстилаю его марлей, сложенной в 4-6 слоев, оставляя длинные края. Аккуратно переливаю в него всю содержимое кастрюли. Даю сыворотке стечь 10-15 минут. Затем собираю края марли, закручиваю их, формируя плотный узелок с сыром внутри. Подвешиваю этот узелок над пустой кастрюлей или миской, чтобы сыворотка продолжала стекать, еще на 1-2 часа. После этого, не разворачивая марлю, кладу сыр в узелке в контейнер или миску и ставлю в холодильник под небольшой гнет (например, банку с водой) на ночь (8-12 часов). Утром сыр готов. Разворачиваю марлю — получается аккуратная, упругая головка сыра. Нарезаю и подаю.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.