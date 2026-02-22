Легкие конвертики для ПП-ужина. Начинка из творога с чесноком и укропом: калорийность — минимальна, вкус — максимум!

Когда после долгого дня нет сил на готовку, но хочется чего-то домашнего, теплого и полезного, этот рецепт становится спасением. Всего 10 минут — и у вас на столе горячие, ароматные конвертики с минимальным количеством грязной посуды.

Для конвертиков беру 200 граммов нежирного творога (до 5%), перетираю его через сито или хорошо разминаю вилкой в миске. 50 граммов твердого нежирного сыра натираю на мелкой терке. Зубчик чеснока пропускаю через пресс, пучок укропа мелко рублю. Смешиваю в миске творог, сыр, чеснок, укроп и добавляю соль по вкусу. Начинка готова. Беру тонкий армянский лаваш и разрезаю его на квадраты или прямоугольники размером примерно 15х15 см. На середину каждого куска выкладываю 1-1,5 столовые ложки творожной начинки. Сначала подгибаю к центру два противоположных края, затем заворачиваю оставшиеся, формируя аккуратный конвертик. Хорошо прижимаю края, чтобы они не раскрылись. Разогреваю сковороду с толстым дном или антипригарную на среднем огне. Выкладываю конвертики швом вниз и обжариваю на сухой сковороде (без масла!) по 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотистых пятен и характерного хруста. Готовые конвертики выкладываю на тарелку. Подаю сразу, пока лаваш хрустящий, а творожная начинка внутри теплая и нежная.

