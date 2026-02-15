Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 02:27

Готовлю воздушные эклеры с творожным кремом — секрет идеального заварного теста, которое не оседает

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Настоящий эклер — это прежде всего идеальное заварное тесто: хрустящая тонкая корочка и полость внутри, наполненная нежнейшим кремом. Этот рецепт поможет добиться именно такого результата.

Для теста в сотейнике соединяю 125 мл молока, 125 мл воды, 100 г сливочного масла и 1 ч. л. сахара, довожу до кипения и полностью растворяю масло. Снимаю с огня, добавляю 150 г муки и возвращаю на средний огонь, активно помешивая, пока на дне не образуется белый слой — примерно 2–3 минуты. Снимаю с огня и остужаю до комнатной температуры, затем постепенно ввожу 4 взбитых яйца, каждый раз тщательно перемешивая до однородности.

Перекладываю тесто в кондитерский мешок и отсаживаю полоски на противень. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотисто-румяного цвета, не открывая дверцу первые 25 минут. Готовые эклеры полностью остужаю на решетке. Для крема взбиваю 150 мл холодных сливок с 40 г сахарной пудры до устойчивых пиков, затем добавляю 280 г творога и аккуратно перемешиваю до однородности. Наполняю остывшие эклеры кремом с помощью кондитерского мешка и при желании посыпаю сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Проверено редакцией
еда
десерты
рецепты
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омбудсмен решил попросить у Путина паспорт для итальянского репортера
Российские силы продолжают улучшать позиции под Славянском
Три аэропорта на Северном Кавказе закрылись для самолетов
Зачем на Олимпиадах раздают презервативы и почему они в дефиците на ОИ-2026
Сосулька убила 19-летнюю жительницу Нижнего Новгорода
Алиев анонсировал сроки подписания мира с Арменией
Российский рядовой «задушил» диверсию ВСУ
Витамин D: почему он так важен организму и в каких продуктах содержится
В Сети появилось видео приближающегося к МКС корабля Crew Dragon
«Почему их защищают?»: в РФПИ удивились реакции СМИ на скандал с Эпштейном
Путин блистательно ответил на провокационный вопрос о Тайване
«Угробил армию»: Зеленского уличили в транжирстве отобранных у Европы денег
Зеленского обвинили в намерении «украсть» выборы в стране
Организаторы Олимпиады решили проблему с нехваткой презервативов
Фигуранту дела о хищении у «Калашникова» ужесточили обвинение
Украинский дрон ранил двух жителей Белгородской области
Гражданство России, молчание об СВО, Зеленский: как живет Александр Ревва
Одессит напал на сотрудника ТЦК во время проверки документов
Человек стал жертвой взрыва в Сергиевом Посаде
«Худшее решение»: на Западе оценили отказ Зеленского от мирных переговоров
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.