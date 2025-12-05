Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 декабря 2025 в 05:03

Готовлю такую пастрому на месяц вперед — теперь под рукой всегда есть полезный перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этой пастромы готовлю сразу килограмм — и на 2 недели забываю о проблеме с полезными перекусами. Удобно брать с собой на работу, на пикник или в поездку.

1 кг куриного филе промокаю бумажными полотенцами. В контейнер насыпаю слой крупной морской соли толщиной 1 см, выкладываю филе и полностью засыпаю солью. Убираю в холодильник на 24 часа. Затем достаю филе, тщательно смываю соль под проточной водой и замачиваю в чистой холодной воде на 5 часов, меняя воду каждые 1,5-2 часа. Обсушиваю мясо и обваливаю в смеси любимых специй (паприка, сушеный чеснок, перец, кориандр, прованские травы). Продеваю через мясо прочную нитку и подвешиваю в проветриваемом месте на 48 часов для сушки. Готовность проверяю по упругой плотной текстуре.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Режу картошку, курицу, грибы и запекаю праздничное горячее: чудо-идея для порционной подачи
Общество
Режу картошку, курицу, грибы и запекаю праздничное горячее: чудо-идея для порционной подачи
«Нужно заменить нефть мясом»: эксперт о cанкциях, налогах и контрафакте
Рынки
«Нужно заменить нефть мясом»: эксперт о cанкциях, налогах и контрафакте
Хрустящая курочка к ужину, которая покоряет своим вкусом, — готовлю с особым маринадом
Общество
Хрустящая курочка к ужину, которая покоряет своим вкусом, — готовлю с особым маринадом
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
Семья и жизнь
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
К чаю самое то: рецепт пирожков из слоеного теста с капустой
Семья и жизнь
К чаю самое то: рецепт пирожков из слоеного теста с капустой
еда
курица
рецепты
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Морское сокровище: салат «Пигалица» — безупречный вкус за 15 минут
Домрачева оценила уровень биатлонных стартов с участием россиян и белорусов
Россиянам рассказали, к чему может привести покупка живой ели с рук
Прожиточный минимум в 2026-м: что будет с пенсиями, льготами и МРОТ
Стало известно о действиях ВС РФ в тылу противника под Красноармейском
Сон о чужой беременности: знак судьбы?
На Украине захотели узнать нюансы переговоров России и США
Гороскоп на 5 декабря: кому пора в спортзал, а кого ждет разговор с родней?
Сонник: преследование и бегство — полная расшифровка видения
Названы направления РФ, популярные среди туристов стран Персидского залива
Житель Варшавы нашел в своем ботинке незваных, но милых гостей
Что делать с примерзшей дверью машины: 5 шагов, чтобы открыть и не сломать
На месте легендарных «Крестов» в Петербурге появится культурный объект
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги
Парламент Бельгии взорвался овациями одному решению премьера
Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Германия перебросила истребители к границам России
Пожар вспыхнул в порту после атаки БПЛА на Краснодарский край
Вся Украина хочет сдаться, Зеленский — против: почему он так боится мира
В Госдуме озвучили размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.