Готовлю такую пастрому на месяц вперед — теперь под рукой всегда есть полезный перекус

Этой пастромы готовлю сразу килограмм — и на 2 недели забываю о проблеме с полезными перекусами. Удобно брать с собой на работу, на пикник или в поездку.

1 кг куриного филе промокаю бумажными полотенцами. В контейнер насыпаю слой крупной морской соли толщиной 1 см, выкладываю филе и полностью засыпаю солью. Убираю в холодильник на 24 часа. Затем достаю филе, тщательно смываю соль под проточной водой и замачиваю в чистой холодной воде на 5 часов, меняя воду каждые 1,5-2 часа. Обсушиваю мясо и обваливаю в смеси любимых специй (паприка, сушеный чеснок, перец, кориандр, прованские травы). Продеваю через мясо прочную нитку и подвешиваю в проветриваемом месте на 48 часов для сушки. Готовность проверяю по упругой плотной текстуре.

