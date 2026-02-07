Готовлю по-деревенски: пузырчатые блины на кислом молоке. Нежные, пористые и тающие во рту. Бабушкин рецепт

По текстуре эти блинчики находятся ровно посередине между тонкой классикой и пышными оладушками. При этом внутри они нежные, влажные, с характерной «губчатой» структурой, идеальной для того, чтобы впитать сметану.

В глубокой миске смешиваю 500 мл простокваши (можно заменить густым кефиром или ряженкой) комнатной температуры с 2 яйцами, 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Взбиваю венчиком до однородности.

Добавляю 1/2 ч. л. пищевой соды. Сразу начинается реакция — масса слегка пенится. Быстро перемешиваю.

Частями, постоянно помешивая, всыпаю примерно 250–300 г пшеничной муки. Муку лучше добавлять постепенно, чтобы контролировать консистенцию. Тесто должно получиться густым, как жирная сметана, медленно стекать с ложки, но не быть крутым.

В самом конце вливаю 2 ст. л. растительного масла и еще раз хорошо вымешиваю. Даю тесту постоять 10–15 минут.

Хорошо разогреваю толстую сковороду на среднем огне. Смазываю дно небольшим количеством масла. Набираю тесто половником (примерно половину). Выливаю на сковороду и сразу, вращая ее, помогаю тесту растечься в круглый, не слишком тонкий блин (толщиной около 4–5 мм).

Жарю на среднем огне. Когда поверхность схватится и покроется множеством лопнувших пузырьков, а края подсохнут (это видно), аккуратно лопаткой переворачиваю. Жарю с другой стороны до румяности. Подаю сразу, горячими, с маслом, сметаной или медом.

