Готовлю самые тонкие блины к Масленице: не рвутся, не липнут, тают во рту. Идеальная основа для любой начинки!

Тесто замешивается за 10 минут, а на раскаленной сковороде каждый блин печется меньше минуты. Вы сможете напечь целую гору к приходу гостей, пока все еще спят в предпраздничную субботу.

В глубокой миске слегка взбалтываю вилкой 3 яйца с 1 ст. л. сахара и щепоткой соли. Не нужно добиваться пены, просто смешать до однородности.

Постепенно, тонкой струйкой и постоянно помешивая венчиком, вливаю в яичную смесь 500 мл молока комнатной температуры.

Просеиваю прямо в миску 200 г пшеничной муки высшего сорта. Тщательно размешиваю венчиком, чтобы не осталось ни одного комочка. Тесто должно быть как жидкая сметана.

Затем вливаю 2 ст. л. растительного масла. Еще раз хорошо перемешиваю. Масло в тесте — одна из страховок от прилипания. Даю тесту постоять 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы клейковина муки «разошлась».

Хорошо разогреваю сковороду (желательно блинную) на среднем огне. Первый раз смазываю дно небольшим количеством масла с помощью кисточки или кусочком сала на вилке.

Набираю половинку половника теста, выливаю в центр сковороды и быстрым круговым движением распределяю по всей поверхности. Жарю на среднем огне около минуты, пока края не начнут подсыхать и слегка загибаться, а поверхность не станет матовой.

Лопаткой аккуратно поддеваю блин и переворачиваю. Жарю с другой стороны еще 20–30 секунд до румяных пятен. Готовые блины складываю стопкой, можно смазывать каждый кусочком сливочного масла.

