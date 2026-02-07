Онищенко предупредил об опасном заболевании в Москве

Врачи зафиксировали в Москве случаи заражения гриппом В, заявил президент Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, которые передает РИА Новости, этот вид менее заразен, но протекает тяжелее и традиционно появляется ближе к концу сезона.

Да, в Москве начался грипп B <...>. Был он, как правило, менее контагиозен (заразен. — NEWS.ru), но более тяжело протекает, — рассказал Онищенко.

Он добавил, что многолетняя практика эпидемиологических исследований показала следующую тенденцию: в периоды подъема заболеваемости гриппом сначала преобладает вирус типа A, который распространяет инфекцию наиболее интенсивно. Затем, ближе к концу сезона простудных заболеваний, добавляется вирус гриппа B, однако его воздействие менее выражено, так как основная масса населения уже перенесла заболевание.

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова заявила, что вирус Нипах никогда не получит такого распространения, как коронавирус. Она пояснила, что это связано с невозможностью его передачи воздушно-капельным путем, так как для инфицирования требуется «очень тесный контакт» с больным.