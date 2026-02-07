Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 12:28

Онищенко предупредил об опасном заболевании в Москве

Онищенко: врачи зафиксировали в Москве случаи заражения гриппом B

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Врачи зафиксировали в Москве случаи заражения гриппом В, заявил президент Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, которые передает РИА Новости, этот вид менее заразен, но протекает тяжелее и традиционно появляется ближе к концу сезона.

Да, в Москве начался грипп B <...>. Был он, как правило, менее контагиозен (заразен. — NEWS.ru), но более тяжело протекает, — рассказал Онищенко.

Он добавил, что многолетняя практика эпидемиологических исследований показала следующую тенденцию: в периоды подъема заболеваемости гриппом сначала преобладает вирус типа A, который распространяет инфекцию наиболее интенсивно. Затем, ближе к концу сезона простудных заболеваний, добавляется вирус гриппа B, однако его воздействие менее выражено, так как основная масса населения уже перенесла заболевание.

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова заявила, что вирус Нипах никогда не получит такого распространения, как коронавирус. Она пояснила, что это связано с невозможностью его передачи воздушно-капельным путем, так как для инфицирования требуется «очень тесный контакт» с больным.

Геннадий Онищенко
Москва
заболевания
грипп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будем усиливать»: Куренков объяснил аресты сотрудников МЧС
Четверо мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород
Военный эксперт назвал слабые стороны ВПК США
Жена Игоря Николаева сообщила о горе в семье
Теплоходы столкнулись в Финском заливе
В Подмосковье с размахом отметили День военной полиции
Трамп отменил пошлины для Индии
Пустой вагон сошел с рельсов в Волгоградской области
В Госдуме раскрыли, кто в России может остаться без газа
Удар по дамбе в ДНР заблокировал тысячи бойцов
Бондарчук ответил Певцову на критику о «буратинах и бременских музыкантах»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 февраля: где сбои в России
Что будет с рублем? Курс сегодня, 7 февраля, что с долларом, евро и юанем
«Мерзкая лягушка»: британцы пришли в ярость из-за требований Макрона
Эколог раскрыл, к чему может привести снежная зима
Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе на Олимпиаде в Милане
Онищенко предупредил об опасном заболевании в Москве
ВС России ответили «Кинжалами» на террористические атаки ВСУ
Стало известно о состоянии пережившего покушение в Москве генерала
Российская армия освободила Чугуновку под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.