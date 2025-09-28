Готовлю окономияки за 15 минут — аромат такой, что вся семья сбегается к завтраку

Окономияки представляет собой традиционную японскую лепешку, которая сочетает в себе питательность и неповторимый восточный аромат. Это блюдо готовится быстро из простых ингредиентов и становится идеальным выбором для сытного завтрака. Сочетание капусты, яиц и мучной основы создает гармоничный вкус, который нравится и взрослым, и детям.

Для приготовления потребуется: 200 г капусты, 2 яйца, 100 г муки, 100 мл воды, 4 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки майонеза, 1 столовая ложка растительного масла, зеленый лук и специи по вкусу. Капусту тонко шинкуют, смешивают с мукой, яйцами и водой до получения однородного теста. Добавляют соевый соус и тщательно перемешивают. На разогретую сковороду выливают тесто, формируя круглую лепешку, и жарят на среднем огне 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Секрет успеха заключается в тонкой нарезке капусты — это обеспечивает равномерное пропекание лепешки. Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы серединка успела приготовиться. Подают горячим, смазав майонезом и посыпав измельченным зеленым луком.

