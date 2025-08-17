Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025

Готовлю на завтрак, а второй беру на работу — вкуснющие цезарь-сэндвичи

Ароматный цезарь-сэндвич с хрустящей курочкой и пикантным соусом — идеальный вариант для сытного перекуса или легкого ужина. Это блюдо сочетает в себе все лучшее от классического салата цезарь в удобном формате сэндвича.

Для приготовления нарежьте 500 г куриного филе или индейки, посолите, добавьте сушеный чеснок, черный перец и копченую паприку. Обваляйте кусочки в муке, яйце и панировочных сухарях со специями, затем обжарьте до золотистой корочки. Для соуса смешайте майонез, измельченный чеснок, соевый соус, горчицу, лимонный сок, тертый пармезан и оливковое масло. На мини-багет выложите листья салата, курочку и обильно полейте соусом.

Такой сэндвич получается нежным внутри и хрустящим снаружи. Он хорош как в горячем, так и в холодном виде. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

