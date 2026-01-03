Новый год — 2026
03 января 2026 в 14:33

Готовлю маринованные яйца по-азиатски — они становятся пикантными, ароматными и с красивым мраморным узором

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это не просто маринованные яйца, а настоящий взрыв вкуса по-азиатски! Соевый соус, чеснок и чили создают насыщенный маринад, который проникает глубоко внутрь, делая белок упругим, а желток — невероятно ароматным.

Отвариваю 6–8 яиц в течение 6,5 минуты после закипания для получения кремового желтка, затем сразу перекладываю их в ледяную воду — это поможет легко очистить скорлупу и остановит процесс приготовления. Для маринада смешиваю в банке 200 мл соевого соуса, 200 мл воды, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. хлопьев чили, 1 ст. л. кунжута, добавлю 50 г нарезанного зеленого лука и 2 измельченных зубчика чеснока.

Очищенные яйца опускаю в маринад, сверху накрываю их бумажной салфеткой, чтобы они полностью погрузились в жидкость и равномерно пропитались. Закрываю банку крышкой и убираю в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на сутки — чем дольше, тем насыщеннее будет вкус.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
