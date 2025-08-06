Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 16:12

Когда в августе +30°, а в холодильнике литр имбирного эля! Рецепт на жару

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется чего-то действительно освежающего, но надоела обычная газировка, этот рецепт становится настоящим открытием! Настоящий имбирный эль с ярким характером и приятной газировкой — идеальный напиток для жаркого дня или необычного ужина. А главное — никакого алкоголя и тонны сахара, только натуральные ингредиенты!

Для начала берем кусочек свежего имбиря (около 5 см), очищаем и натираем на мелкой терке. Важно — чем больше имбиря, тем более «злой» получится напиток. В кастрюлю кладем имбирную кашицу, добавляем 100 г коричневого сахара (можно заменить медом), цедру одного лимона и 500 мл воды. Доводим до кипения и варим на слабом огне 5 минут — получится насыщенный имбирный сироп. Процеживаем через сито, хорошенько отжимая мякоть, чтобы получить максимум вкуса. Даем остыть до комнатной температуры. В кувшин наливаем 1 л очень холодной газированной воды (можно использовать сифон), добавляем имбирный сироп, сок одного лимона и несколько кубиков льда. Пробуем — если нужно, добавляем еще сиропа или лимонного сока по вкусу.

Секрет успеха — в качестве имбиря: он должен быть свежим и сочным. Подаем сразу, украсив долькой лайма и веточкой мяты. Этот эль хорош и сам по себе, и как основа для различных коктейлей — попробуйте добавить свежие ягоды или кусочки фруктов для новых вкусовых сочетаний. Хранить готовый напиток можно в холодильнике до трех дней, но лучше употреблять свежеприготовленным — так сохранится приятная газировка. Попробуйте — и вы навсегда забудете о магазинных аналогах!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

напитки
рецепты
кулинария
лимонады
Мария Левицкая
М. Левицкая
