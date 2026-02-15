Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 09:00

Готовлю крамбл-кукис — те самые печеньки с трещинками и мягкой серединой: топ в списке моих десертов

Фото: D-NEWS.ru
Весь секрет характерных трещинок на поверхности — в правильной консистенции теста и быстром перемешивании. Тесто должно быть достаточно плотным, но не крутым, чтобы при выпекании оно растрескалось, но не расплылось.

120 г размягченного сливочного масла растираю с 130 г тростникового сахара до однородной кремообразной массы. Добавляю одно яйцо и снова тщательно перемешиваю. Просеиваю 210 г муки с 5 г разрыхлителя, всыпаю в мокрую основу и быстро замешиваю однородное тесто ложкой или лопаткой.

В готовое тесто вмешиваю 80 г молочного шоколада, нарезанного некрупными кусочками. Формирую из теста небольшие шарики, выкладываю их на противень с пергаментом и слегка приплющиваю пальцами. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до появления золотистого оттенка по краям и характерных трещинок на поверхности — важно не пересушить, середина должна остаться мягкой.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
