Салат «Изумруд» для девичьих встреч: легкий, хрустящий, с огурчиком и зеленью — ни грамма тяжести. Под бокал белого — самое то

Этот салат «Изумруд» — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое стало моим коронным номером для девичьих посиделок. Его необычность в том, что из самых доступных продуктов — свежих огурцов, зелени и яиц — получается настоящий кулинарный изумруд, сверкающий свежестью и легкостью. Ни грамма тяжести, только хрустящая, сочная текстура и яркий, летний вкус, который идеально дополняет бокал белого вина. Получается обалденная вкуснятина: нежные кусочки куриного филе, хрустящие огурчики, ароматная зелень и пикантная заправка, которые вместе создают тот самый изумрудный оттенок и неповторимую свежесть. Салат настолько легкий, что после него хочется танцевать, а не лежать на диване.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 3 свежих огурца, 4 вареных яйца, пучок укропа, пучок петрушки, зеленый лук, соль и перец. Для заправки: 3 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, 1 ч. л. дижонской горчицы. Курицу и яйца нарежьте мелким кубиком, огурцы — тонкой соломкой. Всю зелень мелко порубите. Смешайте ингредиенты для заправки. В глубоком салатнике соедините все подготовленные продукты, залейте заправкой, аккуратно перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте сразу, украсив веточкой укропа и долькой лимона.

