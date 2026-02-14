Олимпийская чемпионка не выдержала и разрыдалась на Играх

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не смогла сдержать слез во время просмотра соревнований мужчин-одиночников на Играх-2026. Видео появилось в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Победителем турнира стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. После пятого места в короткой программе он набрал 291,58 балла и поднялся на высшую ступень пьедестала. Серебро взял японец Юма Кагияма, бронзу — еще один фигурист из Японии Сюн Сато.

Лидер короткой программы американец Илья Малинин допустил грубые ошибки в произвольном прокате: дважды упал и потерял один из каскадов. В итоге он занял только восьмое место. Россиянин Петр Гуменник финишировал шестым, поднявшись с 12-й позиции после короткой программы.

Ранее американский нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски заявил о неполноценности олимпийского хоккейного турнира без участия сборной России. По его словам, российские хоккеисты всегда привозят на Игры сильнейшие составы и демонстрируют красивый хоккей. Он подчеркнул, что нынешние соревнования лишились этого.