15 февраля 2026 в 11:32

Превращаю куриный фарш в сочные бомбочки — с начинкой а-ля жюльен это беспроигрышное блюдо

Фото: D-NEWS.ru
Бомбочки кажутся сложными? С пищевой пленкой их лепить — одно удовольствие! А результат выглядит настолько профессионально, что никто не поверит, что вы приготовили их сами.

Для начинки мелко нарезаю лук и шампиньоны (400 г), обжариваю до мягкости, добавляю соль, специи, 2 измельченных зубчика чеснока, вливаю 100 мл сливок комнатной температуры и тушу под крышкой 5 минут. В 800 г куриного фарша добавляю соль и специи, тщательно вымешиваю и отбиваю для упругости.

Делю фарш на равные части. На пищевой пленке формирую из каждой части тонкую лепешку, в центр выкладываю грибную начинку и тертый сыр (140 г). Аккуратно поднимаю края пленки, соединяю фарш со всех сторон, формируя шар, снимаю пленку, запечатываю шов влажной рукой и обваливаю бомбочку в панировочных сухарях. Выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Дмитрий Демичев
