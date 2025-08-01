Самый вкусный рецепт из баклажанов на зиму и просто так! Баклажанный мусс

Самый вкусный рецепт из баклажанов на зиму и просто так! Баклажанный мусс

Баклажанный мусс на зиму — нежная закуска в банках. Когда урожай баклажанов на пике, самое время приготовить эту удивительную заготовку — воздушный мусс с насыщенным вкусом и бархатной текстурой. Эта нежная паста станет идеальной основой для бутербродов, дополнением к мясу или самостоятельной закуской холодными зимними вечерами. А главное — готовится просто и хранится до следующего урожая!

Начните с подготовки баклажанов. Возьмите 2 кг молодых плодов, промойте и обсушите. Разрежьте вдоль на четвертинки, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Затем промокните бумажным полотенцем и запеките в духовке при 200 °C около 40 минут до мягкости. Дайте немного остыть.

Пока баклажаны запекаются, подготовьте остальные ингредиенты. 3 крупных сладких перца очистите от семян и нарежьте крупными кусками. 5 зубчиков чеснока очистите. Пучок петрушки промойте и обсушите.

Мякоть запеченных баклажанов аккуратно отделите от кожицы. В блендере измельчите баклажаны с перцем, чесноком и петрушкой до состояния однородного пюре. Добавьте 100 мл оливкового масла, 2 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. сахара, соль и перец по вкусу. Взбивайте еще 2-3 минуты до воздушной консистенции.

Полученную массу перелейте в кастрюлю, доведите до кипения на медленном огне, постоянно помешивая. Варите 5 минут, затем разлейте по стерильным банкам, оставляя 1 см до края. Простерилизуйте 15 минут для пол-литровых банок, закатайте и переверните до полного остывания.

Храните в прохладном месте. Перед подачей можно добавить каплю оливкового масла и свежую зелень. Этот мусс особенно хорош с теплыми тостами или в качестве соуса к запеченным овощам.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!