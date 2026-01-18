Атака США на Венесуэлу
Готовлю к приходу гостей: рулетики из красного перца с кремовой начинкой. Выглядят дорого, готовятся за копейки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нужно быстро собрать красивую тарелку закусок, этот рецепт становится палочкой-выручалочкой. Перцы можно запечь заранее, начинку приготовить за 5 минут. В последний момент — скрутить рулетики и выложить на блюдо. Вуаля — выглядит как из гастрономического журнала.

Перец рамиро (4 шт.) мою, обсушиваю и выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке около 20–25 минут, пока кожица не почернеет и не запузырится. Достаю противень, сразу перекладываю горячие перцы в миску и накрываю ее тарелкой или пищевой пленкой на 10–15 минут — так они пропариваются, и кожица снимается легче.

Пока перцы остывают, готовлю начинку: в миске смешиваю творожный сыр (140 г), мелко рубленную свежую зелень (укроп, петрушка), чеснок (2 зубчика), пропущенный через пресс, и мелко порубленные грецкие орехи (2–3 ст. л.). Тщательно перемешиваю. С остывших перцев аккуратно снимаю кожицу (она должна отходить легко). Затем разрезаю каждый перец вдоль, вычищаю семена и плодоножку. Получаю длинные, мягкие полоски перца. Каждую полоску смазываю равномерным слоем приготовленной сырно-ореховой начинки.

Аккуратно, но плотно скручиваю полоску в рулетик, начиная с более широкого края. Готовые рулетики выкладываю на тарелку швом вниз. По желанию украшаю целым орешком или веточкой зелени. Можно подавать сразу, но если дать постоять 20–30 минут в холодильнике, начинка чуть затвердеет, и рулетики будет удобнее резать на порционные кусочки.

