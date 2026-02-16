Зимняя Олимпиада — 2026
Готовлю итальянский завтрак: творожный пирог с изюмом и цедрой. Нежный, плотный, ароматный. На второй день станет только вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Цедра лимона здесь — не просто ароматизатор, а дирижер вкуса. Ее свежая, пробуждающая горчинка разрежает сладость сахара и сливочность рикотты, не давая пирогу стать приторным. А цукаты и изюм — как сладкие музыкальные паузы, неожиданные и радостные в каждом кусочке.

Для пирога 70 граммов изюма и 100 граммов смеси цукатов (крупные можно нарезать) заливаю кипятком на 10 минут, затем откидываю на сито и хорошо обсушиваю бумажным полотенцем. Духовку разогреваю до 170 °C. Форму для выпечки (желательно разъемную, 20–22 см) выстилаю пергаментной бумагой. В большой миске 4 яйца взбиваю с 150 граммами сахара и щепоткой соли до легкого осветления и увеличения объема. 500 граммов рикотты (или очень сухого протертого творога) добавляю к яичной смеси. Туда же отправляю цедру одного лимона, 1 чайную ложку экстракта ванили и 2 столовые ложки просеянной муки. Аккуратно лопаткой перемешиваю все до однородности, но без фанатизма.

В последнюю очередь вмешиваю подготовленные сухофрукты. Тесто переливаю в форму. Выпекаю 50–60 минут. Пирог готов, когда края отходят от бортиков, середина закрепилась (может слегка колебаться), а поверхность стала приятного золотистого цвета. Важно не пересушить. Выключаю духовку, приоткрываю дверцу и оставляю пирог внутри еще на 30–40 минут остывать. Затем вынимаю, даю полностью остыть при комнатной температуре. Только после этого убираю в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой. Нарезаю острым ножом, смоченным в горячей воде.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

