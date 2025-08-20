Готовлю их к любому застолью: кабачки-спагетти медовые с укропом и чесноком

Маринованные кабачки: взрыв вкуса за 2 часа! Эта остро-сладкая закуска из кабачков станет настоящей звездой вашего стола! Нежные, пикантные, с легкой кислинкой и медовым послевкусием — они исчезают с тарелки мгновенно. Идеальный вариант для тех, кто любит яркие вкусы и не хочет ждать сутки, пока закуска промаринуется. Всего пара часов — и вы получаете потрясающее блюдо, которое удивит даже искушенных гурманов!

Рецепт

Нарежьте молодые кабачки тонкими слайсами. Посолите и оставьте на 15 минут, чтобы выделился сок. Слегка отожмите. Приготовьте маринад: смешайте 3 ст. ложки меда, 2 ст. ложки уксуса, 1 ст. ложку оливкового масла, пропущенный через пресс чеснок (2–3 зубчика) и мелко рубленную зелень. Залейте кабачки маринадом, аккуратно перемешайте. Оставьте в холодильнике на 2 часа, периодически помешивая. Перед подачей украсьте свежей зеленью. Эта закуска хороша как сама по себе, так и в качестве дополнения к пасте, мясу или рыбе!

