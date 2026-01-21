Готовлю хрустящие суши-шарики с крабовыми палочками — японская закуска в новой форме для быстрого перекуса

Магия этого блюда — в идеальном контрасте. Хрустящая панировочная корочка снаружи и нежная сливочная начинка внутри создают потрясающее сочетание, которое заставляет тянуться за следующим шариком снова и снова.

Вареный рис смешиваю с небольшим количеством соевого соуса. 6 крабовых палочек мелко нарезаю и смешиваю с 1 ст. л. творожного сыра, 100 г тертого сыра и 2 ст. л. икры-пасты.

Из риса формирую небольшие лепешки. В центр каждой выкладываю начинку из крабовой смеси и аккуратно формирую шарики, полностью закрывая начинку рисом. Каждый шарик обваливаю в измельченных листах нори, затем в 2 взбитых яйцах и, наконец, в панировочных сухарях. Обжариваю в разогретом масле до золотистой хрустящей корочки со всех сторон.

