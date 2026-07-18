Готовлю хреновину из помидоров и чеснока — жгучая и ароматная, идеально к холодцу и пельменям

Готовлю хреновину из помидоров и чеснока — жгучая и ароматная, идеально к холодцу и пельменям

Беру спелые помидоры, корень хрена и чеснок — прокручиваю через мясорубку, добавляю соль и сахар, разливаю по банкам и закрываю капроновыми крышками. Получается хреновина — легендарная острая закуска, от которой закладывает уши, но оторваться невозможно. Жгучий хрен и чеснок пробивают до слез, а томатная кислинка смягчает эту ядерную смесь, делая ее ароматной и сбалансированной.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг помидоров, 200 г корня хрена, 200 г чеснока, 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложка сахара (по желанию). Помидоры, хрен и чеснок тщательно вымойте и очистите. Пропустите все ингредиенты через мясорубку (хрен лучше натереть на мелкой терке или использовать блендер, чтобы не раздражать глаза). Добавьте соль и сахар, хорошо перемешайте до растворения. Разложите по чистым сухим банкам, закройте капроновыми крышками и уберите в холодильник. Настаивайте 2–3 дня для полного раскрытия вкуса. Подавайте охлажденной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла хреновину в прошлом году — зимой банка улетела за вечер, все макали в нее пельмени и хлеб.

Я уменьшила чеснок до 150 г и добавила немного перца для остроты. Кстати, вместо сахара можно взять мед для мягкости. Находка, а не рецепт!