Готовлю эту закуску — съедается до Нового года: баклажаны по-грузински

Эта закуска из баклажанов по-грузински — настоящий взрыв вкуса: нежная мякоть баклажанов впитывает ароматы чеснока и сладость перца, создавая идеальный баланс остроты и сладости.

Для приготовления возьмите: 2 кг баклажанов, 500 г болгарского перца, 5 зубчиков чеснока, 1 острый перец, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса 9%, 50 г сахара, 1 ст. л. соли, пучок кинзы. Баклажаны нарежьте кружками, посолите и оставьте на 20 минут, затем обжарьте до золотистой корочки. Болгарский перец нарежьте соломкой, острый перец и чеснок измельчите. В кастрюле смешайте все ингредиенты, добавьте масло, уксус, сахар и соль, доведите до кипения и тушите 15 минут.

Горячую закуску разложите по банкам, закатайте и укутайте до остывания. Этот пикантный деликатес станет королем вашего стола — подавайте его к мясу, сыру или просто с хлебом. Вкус — насыщенный, с глубокими пряными оттенками, где чувствуется и чесночная острота, и легкая карамельная нотка от сахара, и дымчатый аромат жареных баклажанов. Из года в год готовлю эту закуску — всегда съедается до Нового года.

