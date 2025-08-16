Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 03:33

Готовлю эту закуску — съедается до Нового года: баклажаны по-грузински

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта закуска из баклажанов по-грузински — настоящий взрыв вкуса: нежная мякоть баклажанов впитывает ароматы чеснока и сладость перца, создавая идеальный баланс остроты и сладости.

Для приготовления возьмите: 2 кг баклажанов, 500 г болгарского перца, 5 зубчиков чеснока, 1 острый перец, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса 9%, 50 г сахара, 1 ст. л. соли, пучок кинзы. Баклажаны нарежьте кружками, посолите и оставьте на 20 минут, затем обжарьте до золотистой корочки. Болгарский перец нарежьте соломкой, острый перец и чеснок измельчите. В кастрюле смешайте все ингредиенты, добавьте масло, уксус, сахар и соль, доведите до кипения и тушите 15 минут.

Горячую закуску разложите по банкам, закатайте и укутайте до остывания. Этот пикантный деликатес станет королем вашего стола — подавайте его к мясу, сыру или просто с хлебом. Вкус — насыщенный, с глубокими пряными оттенками, где чувствуется и чесночная острота, и легкая карамельная нотка от сахара, и дымчатый аромат жареных баклажанов. Из года в год готовлю эту закуску — всегда съедается до Нового года.

Ранее стало известно, как замариновать капусту по-грузински со свеклой.

баклажаны
рецепты
закуски
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Честно поговорили»: Трамп подтвердил готовность Путина к урегулированию
У Британии появились виды на Украину после перемирия
Трамп объяснил, от кого зависит успех сделки по Украине
«Плохой знак для Зеленского»: в ГД высказались об итогах переговоров
Мемкоин Трампа взлетел на торгах после встречи с Путиным
Мужчина получил ранения при атаке БПЛА на его дом в Ростовской области
Москву и Подмосковье «оккупировали» тараканы-прусаки: как выгнать
Путин обменялся подарками с американским православным священником
Трамп дал максимальный балл прошедшей встрече с Путиным
Песков назвал причину смены формата итоговой пресс-конференции на саммите
Путин дал оценку своему диалогу с Трампом
Встреча Путина и Трампа: звонок Зеленскому, отмена обеда. Последние новости
Президент «Реала» отсудил один евро у известного издания после слива данных
«Мы близкие соседи»: Путин счел логичным проведение саммита на Аляске
В Госдуме предположили, почему РФ и США не заключили сделку
Путин обновил условия возврата иностранцев в российские проекты
Переговоры Путина и Трампа: главные лица, чем запомнилась встреча
«Разочарован»: раскрыто, что не понравилось Трампу по итогу переговоров
Путин покинул Аляску после переговоров с Трампом
В ГД назвали главное отличие Путина от Трампа во время саммита
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.