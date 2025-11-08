Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 04:14

Готовлю эти котлеты вместо жареной рыбы — нежнее, чем мясные. Мой секрет сочности, который покорил всю семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эти рыбные котлеты постоянно, потому что они стали для нас идеальным легким ужином. Они нежные, сочные и совсем не тяжелые. Мне нравится, как жареный лук раскрывает вкус трески, делая его более глубоким и ароматным. Особенно выручает, когда нужно быстро накормить семью полезным блюдом без долгой готовки и лишних калорий.

Готовлю я так: 400 граммов филе трески или минтая измельчаю в блендере или пропускаю через мясорубку. Одну луковицу мелко режу и обжариваю до золотистого цвета на чайной ложке масла. Смешиваю рыбный фарш с охлажденным луком, добавляю одно яйцо, столовую ложку кукурузного крахмала, соль и перец. Формирую небольшие котлеты и обваливаю их в небольшом количестве крахмала — это дает легкую хрустящую корочку. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с минимальным количеством масла по 2-3 минуты с каждой стороны до румяности, затем добавляю пару ложек воды, накрываю крышкой и томлю еще 3-4 минуты.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
