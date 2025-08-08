Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Готовим за 30 минут: куриные котлеты с сюрпризом — вкусно и просто!

Куриные котлеты с плавленым сыром — нежность в каждом кусочке! Хотите приготовить что-то простое, но по-настоящему вкусное? Эти куриные котлеты с плавленым сыром внутри — именно то, что нужно! Они получаются невероятно сочными, мягкими, а когда разрезаешь котлетку — из нее вытекает ароматный сырный фонтан. Отличный вариант как для будничного ужина, так и для приема гостей. Готовятся быстро — съедаются еще быстрее!

Готовим вместе:

Для начала возьмите 500 г куриного фарша (лучше смесь грудки и бедер). Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. майонеза, 3 ст. л. манки, мелко нарезанную луковицу, соль, перец и любимые специи по вкусу. Хорошенько вымесите фарш руками — он должен стать однородным и немного липким. Оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла.

Пока фарш отдыхает, подготовьте начинку: 2 плавленых сырка (лучше в брикетах, типа «Дружба») нарежьте небольшими кубиками. Можно добавить немного зелени или чеснока для пикантности.

Теперь самое интересное — формирование котлет. Мокрыми руками возьмите немного фарша, сделайте лепешку, в центр положите кусочек сыра и аккуратно залепите, чтобы сыр оказался внутри. Обваляйте котлету в панировочных сухарях — это даст красивую корочку.

Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 4–5 минут с каждой стороны). Затем убавьте огонь, накройте крышкой и потомите еще 5–7 минут, чтобы сыр внутри хорошо расплавился.

Подавайте горячими с любимым гарниром — картофельным пюре, гречкой или просто с овощным салатом.

